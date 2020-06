The Lincoln Project: Chystá se v USA politický zvrat během listopadových voleb?

Politický akční výbor The Lincoln Project vznikl už v roce 2019 jako iniciativa několika prominentních Republikánů včetně členů hnutí pod názvem „Never Trump Republicans“. Jako hlavní cíl si výbor klade zamezit znovuzvolení současného amerického prezidenta, Donalda Trumpa.

Mezi vlivné zakladatele tohoto výboru patří na příklad právní zástupce George Conway, manžel Trumpovy poradkyně Kellyanne Conwayové, nebo Steve Schmidt, který v minulosti pracoval na volebních kampaních bývalého amerického prezidenta G. W. Bushe nebo bývalého guvernéra státu Kalifornie, Arnolda Schwarzeneggera.

Letos v dubnu vyjádřil výbor oficiální podporu kampani bývalého viceprezidenta, Joe Bidena, který Trumpa v listopadu vyzve v politickém klání o Bílý dům. Nyní se výboru dostává obzvlášť velké pozornosti republikánských voličů, kteří odsuzují postoj Trumpovy administrativy k pandemické krizi v zemi.

Jeden ze spoluzakladatelů výboru, Reed Galen, uvedl, že koronavirová krize vytvořila pro jejich hnutí téměř ideální prostředí. Velký ohlas vyvolala nedávná reklama, která komentuje reakci Bílého domu na propuknutí pandemie v zemi se slovy prezident, který Američany udělal „slabší, zranitelnější a chudší“.

Galen zároveň uvedl, že reklama byla záměrně vysílána na Fox News, jakožto oblíbeném kanálu prezidenta, a v noci, kdy bylo nejpravděpodobnější, že se prezident bude koukat. Účel této reklamy byl dle jeho slov tak primárně psychologický a spíše než na voliče měl cílit na samotného Trumpa.

Dle očekávání reklama amerického prezidenta značně pobouřila a Trump následně konfrontoval jednotlivé členy výboru na Twitteru. Dle Galenovo vyjádření se výbor na základě této reakce usvědčil v tom, že jejich strategie funguje.

,,Nejde nám jen o to, dohnat Donalda Trumpa k šílenství. To zvládne každý. Naším cílem je, dostat ho ze hry, celou jeho kampaň, a to strategicky a takticky, aby měl Joe Biden a jeho kampaň prostor, dělat věci, které jsou potřeba,“ uvedl Galen v rozhovoru pro Politico.

Výboru se touto „psychologickou hrou“ podařilo dostat americkému prezidentovi pod kůži, a to zejména v posledních měsících. V současnosti má The Lincoln Project již stovky tisíc příznivců na sociálních sítích a jeho popularita napříč zemí roste. I přes to se ale jistí kritici obávají, že iniciativa tohoto výboru v listopadu stačit nebude.

Robert Wolf, jeden z předních sponzorů Demokratické strany, uvedl, že přestože jako ostatní Demokraté ve straně oceňuje snahy tohoto hnutí, si plně není jist tím, zda jeho strategie opravdu plní svůj účel, a to zda opravdu odvrací republikánské voliče od Trumpa nebo jen utvrzuje lidi v tom, co už dávno vědí.

Když tento projekt v prosinci minulého roku začal, soustředil se primárně na otázku akciového trhu a řadu mýtů, které dle tvrzení jeho zakladatelů americký prezident hlásá. Reklamy, které tyto mýty měly vyvrátit, se však během Trumpova impeachmentu vytratily a příliš pozornosti se jim nedostalo, stejně tak jako projektu samotnému.

S propuknutím pandemie v zemi si ale dle Galenových slov Trump sám pod sebou „podtrhl židli“. ,,Náš plán byl ho legálně stíhat, teď je rozdíl v tom, že se z něj stal mnohem jednodušší cíl, a to jen díky jeho vlastním chybám,“ řekl Galen serveru Politico.

Jako jiné politické akční výbory se i The Lincoln Project potýká s problémem financování reklamních materiálů. Od roku 2019 utratil výbor 2,75 milionů dolarů na reklamách v televizi a 1,2 milionů dolarů na reklamách na Facebooku, což se diametrálně liší od představ jeho členů o desítkách milionů dolarů v průběhu roku 2020.

Dle společnosti Advertising Analytics připadají 2/3 celkových výdajů na televizní reklamy právě na předvolební kampaň. Cílem těchto reklam je podpořit bývalého viceprezidenta Bidena a oslabit Trumpa. Výbor také nedávno začal propagovat demokratické kandidáty senátních listopadových voleb, což značně rezonuje mezi členy Republikánské strany.

The Lincoln Project se aktuálně pyšní více jak milionem sledujících na Twitteru a dalšími miliony sledujících na účtech jednotlivých členů výboru. Dle Galena dosáhne v průměru jedno jediné video bez mála milionu shlédnutí během pouhých tří hodin, dvou milionů pak do konce dne.

Republikáni, kteří amerického prezidenta nadále podporují, což je většina, tomuto hnutí nepřikládají výraznější váhu. Matt Mackowiak, odborník přes politiku a PR, sdělil serveru Politico, že pokud takovýto projekt přímo necílí na klíčové státy, kde jsou voliči snadno manipulovatelní, jedná se jen o zbytečné plýtvání penězi.

Spoluzakladatel projektu a bývalý politický konzultant, Rick Wilson, v této souvislosti však uvedl, že členové výboru jsou již s některými segmenty voličů v přímém kontaktu, a to především s těmi v tzv. „swing states“, neboli státy, kde voliči nemají přímo vyhrazenou politickou náklonnost ani k jedné ze stran.