"Toto není Saigon." USA se brání srovnání situace v Afghánistánu s Vietnamem

"Toto není Saigon," prohlásil Blinken v televizi CNN s odkazem na odchod amerických vojsk ze Saigonu v roce 1975 na konci vietnamské války, ve které Američané utrpěli porážku. Jejich úprk tehdy zachytili fotografové a slavné snímky, na kterých evakuovaní nastupují do posledního vrtulníku na střeše ambasády, tehdy obletěly celý svět. Nyní se poměrně hojně šíří na sociálních sítích.

Jeden z nejvýše postavených republikánů ve Sněmovně reprezentantů Steve Scalise v televizi CBS nazval stažení amerických sil z Afghánistánu "epickým selháním" a evakuaci americké ambasády z Kábulu označil "saigonským okamžikem" prezidenta Joea Bidena, upozornil server BBC. Za současnou situaci podle něj může šéf Bílého domu a jeho zpravodajský tým, který se mýlil ve svých predikcích ohledně vývoje v Afghánistánu.

"Před 20 lety jsme šli do Afghánistánu s určitým posláním, a tím posláním bylo vypořádat se s těmi, kdo na nás 11. září (2001) zaútočili. Tento úkol jsme splnili," prohlásil dnes šéf americké diplomacie s odkazem na teroristickou organizaci Al-Káida, která spáchala zářijové útoky na New York a Washington, a která měla základnu v Afghánistánu.

Washingtonu se podle Blinkena povedlo zabránit dalším útokům teroristů, které Tálibán ukrývá. Šéf Bílého domu ovšem čelí doma rostoucí kritice kvůli tomu, že se drží plánu na stažení zbývajících amerických vojáků z Afghánistánu, který schválil jeho předchůdce Donald Trump, poznamenala agentura Reuters.

Blinken podle agentury AP hájil rozhodnutí současného prezidenta se slovy, že Biden měl svázané ruce kvůli Trumpově dohodě s Tálibánem o stažení vojsk z roku 2020. Pokud by stahování vojáků Biden odvolal, Američané by se ocitli opět ve válce s Tálibánem a byli by nuceni poslat zpět do země desetitisíce vojáků, řekl šéf americké diplomacie.

Spojené státy napřely veškeré síly na evakuaci diplomatů a dalších pracovníků ze svého velvyslanectví v Kábulu. Ti se pomocí vrtulníků přesouvají na letiště, odkud nyní pracují američtí konzulární úředníci a také americký chargé d'affaires. Přesun personálu ambasády na letiště potvrdil i Blinken, který odchod pracovníků diplomatické mise označil za "promyšlený a bezpečný". Pronesl také, že zůstat v Afghánistánu není v zájmu Spojených států.

Spojené státy evakuací reagují na rychlý postup radikálního hnutí Tálibán, které obklíčilo Kábul a vstoupilo do metropole. Zaměstnance ambasády evakuují i další západní země, včetně České republiky.