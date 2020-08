Trump chce uspořádat zesnulému bratrovi smuteční obřad v Bílém domě

Podrobnosti o nemoci mladšího bratra amerického prezidenta Donalda Trumpa nebyly zveřejněny. Trump smutnou zprávu zveřejnil na Twitteru. „S těžkým srdcem sdílím zprávu, že můj úžasný bratr Robert dnes večer umřel poklidnou smrtí. Nebyl to jen můj bratr, ale také můj nejlepší přítel. Bude mi velmi chybět, ale znovu se shledáme. Jeho památka zůstane v mém srdci navždy. Roberte, miluji tě. Odpočívej v pokoji,” napsal Trump.

From President @realDonaldTrump on the passing of his brother and best friend, Robert - “We will meet again”: pic.twitter.com/1mBgx1td26 — Kayleigh McEnany (@PressSec) August 16, 2020

Robert Trump byl americký podnikatel a nejmladší z bratrů Trumpa. Byl manažerem firmy Trump Management Inc. a jedním ze dvou majitelů společnosti CertiPathx, která v roce 2019 získala vládní zakázku ve výši 33 milionů amerických dolarů. Byl také věrným zastáncem politické kariéry svého bratra.

Trump se začátkem roku oženil se svou dlouholetou partnerkou Ann Marie Pallanovou, která kdysi působila jako sekretářka ve společnosti Trump Organization.

Podle CNN Trump uvedl, že by bylo vhodné, aby jeho bratr měl malý obřad v Bílém domě. Podle slov Trumpa by byl nejvhodnější tento pátek. „Myslím, že by to pro něj byla velká čest, miloval naši zemi, byl by moc hrdý. Takže pravděpodobně se zde bude konat malý obřad v pátek dopoledne na počest mého bratra Roberta,“ řekl Trump na tiskové konferenci v Bílém domě.