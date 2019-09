Trump hovořil s Netanjahuem, jednali o možné obranné dohodě

"Dnes jsem hovořil s premiérem Benjaminem Netanjahuem, abychom projednali možnost dalšího posunu k dohodě o vzájemné obraně mezi Spojenými státy a Izraelem, která by ještě hlouběji ukotvila skvělé spojenectví mezi našimi zeměmi," napsal Trump na twitteru a doplnil, že se těší na pokračování debaty po volbách, a to osobně při zasedání Valného shromáždění OSN, které se uskuteční koncem měsíce v New Yorku.

Trumpův tweet přišel tři dny před izraelskými volbami. Izraelský list Haarec minulý týden napsal, že Netanjahu od amerického prezidenta očekává dramatické gesto, které by mu pomohlo získat další hlasy.

Otázka obranné dohody mezi USA a Izraelem se stala předmětem debat v uplynulých desetiletích opakovaně, připomíná izraelský list The Jerusalem Post. Zatímco někteří analytici tvrdí, že by šlo o významný diplomatický úspěch, jiní se obávají, že by dohoda omezila svobodu izraelské armády.