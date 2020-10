Trump je na tom velmi dobře a pracuje, tvrdí jeho poradce Meadows

Mnoho podrobností o vývoji covidu-19 u Trumpa nebylo k dispozici a řada odborníků se podle deníku The New York Times (NYT) domnívá, že prezident by ještě mohl mít před sebou ošemetnou fázi rekonvalescence.

Meadows v rozhovoru s televizí Fox News prohlásil, že personál Bílého domu je spokojen s "pokroky" prezidenta Trumpa. Detaily v této souvislosti neposkytl a Trumpův lékař Sean Conley dnes zatím nezveřejnil vlastní prohlášení k prezidentově stavu. V úterý hodnotil vývoj jako velice dobrý, Trump prý nehlásil žádné příznaky nemoci.

Při absenci většího množství konkrétních informací z oficiálních zdrojů se americká média a experti působící mimo Bílý dům snaží obrázek doplnit za pomoci různých indicií a poznatků o nemoci z koronaviru SARS-CoV-2. Od ohlášení Trumpova pozitivního testu ještě neuplynulo ani šest dní, přičemž pacienti s covidem-19 často bojují i týdny. Prezidentovi v minulých dnech lékaři podávali kyslíkovou podporu a několik léků včetně dexametazonu.

Užití tohoto kortikosteroidu někteří experti vnímají jako známku toho, že covid-19 mohl Trumpovi oslabit plíce, píše NYT. "Jsou u něj zasaženy plíce? Můj odhad je, že ano, protože mu dali hodně léků, které by dávali jenom někomu, u koho byly (plíce zasažené)," řekla Mangala Narasimhanová, která je odbornicí na plicní onemocnění a ředitelkou oddělení urgentní péče v soukromé zdravotnické společnosti Northwell Health.

Další hodnocení v tomto duchu se opírala také o záběry z Trumpova pondělního návratu do Bílého domu, které nasvědčují tomu, že prezidentovi se po vystoupání na balkon hůře dýchalo. "Experti zvenčí soudili, že Trump je daleko od vítězství nad covidem-19, nejspíše s ním stále bojuje a možná vstupuje do zlomové fáze, v níž by se mohla situace zhoršit" shrnuje deník NYT.

Prezident prozatím zůstával v obytné části Bílého domu a i pro dnešek byl jeho veřejný rozvrh prázdný. Podle informací amerických médií se zapojuje do jednání se svými poradci, na twitteru v úterý Trump uvedl, že se cítí skvěle. Zároveň se objevovaly informace, že chce promluvit k občanům z Oválné pracovny, tento plán ale nenabral konkrétnější obrysy.

Kdy nebo zda vůbec bude možný Trumpův plnohodnotný návrat k předvolební kampani, není stále jasné. Do hlavního termínu amerických voleb zbývá už jen 27 dní a nejnovější průzkumy preferencí pro prezidenta nejsou vůbec příznivé. Podle zpravodajského webu Axios se od něj odklání starší voliči, kteří před čtyřmi lety položili základy jeho vítězství.

Problémem pro republikánský tábor je i to, že koronavirová nákaza postihla také řadu Trumpových spolupracovníků, včetně šéfa jeho volebního štábu Billa Stepiena. Na seznamu pozitivně testovaných jsou i mluvčí Bílého domu Kayleigh McEnanyová a čtyři členové jejího týmu.

"Mnohé kanceláře Bílého domu byly v úterý prázdné, zatímco činitelé zůstali doma ve snaze přečkat rizikové období po propuknutí nákazy v budově a mezi lidmi, kteří tam byli. (...) Tiskový a komunikační odbor byly vylidněné," popisuje NYT.