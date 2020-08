Trump kritizoval další odbornici ze svého koronavirového štábu

Birxová v neděli prohlásila, že pandemie ve Spojených státech vstoupila do nové fáze. Situace je podle ní jiná než v březnu či dubnu, protože je virus "překvapivě rozšířený" a v bezpečí tak nejsou již ani obyvatelé venkovských oblastí, kteří byli dosud šíření nákazy více méně ušetřeni.

"Deborah se chytla návnady a udeřila proti nám. Ubohé," napsal na sociální síti Trump. Domnívá se totiž, že tento alarmující tón nasadila až poté, co na ni zaútočila nejvýše postavená demokratka v Kongresu Nancy Pelosiová. "Prezident šíří dezinformace o viru a ona (Birxová) je jím pověřená osoba, takže tam důvěru nemám, ne," řekla Pelosiová na otázku zda odbornici důvěřuje.

Birxovou však záhy začal hájit Bílý dům, jehož mluvčí Alyssa Farahová ve vyjádření uvedla, že je od Pelosiové "velmi nezodpovědné neustále podrývat doktorku Birxovou a vzbuzovat vůči ní nedůvěru u veřejnosti". Trump však zaujal vlastní postoj a Birxovou kritizoval kvůli tomu, že podle něj v reakci na kritiku změnila tón a otočila se proti jeho vládě, která v boji s "čínským virem udělala skvělou práci".

So Crazy Nancy Pelosi said horrible things about Dr. Deborah Birx, going after her because she was too positive on the very good job we are doing on combatting the China Virus, including Vaccines & Therapeutics. In order to counter Nancy, Deborah took the bait & hit us. Pathetic!