Trump kritizoval guvernérku Whitmerovou, na níž byl plánován únos

"Guvernérka Whitmerová z Michiganu odvádí hroznou práci. (...) Federální vláda skvělým lidem z Michiganu nesmírně pomohla. Moje ministerstvo spravedlnosti a federální policejní sbory dnes oznámily, že překazily nebezpečný plán proti michiganské guvernérce. Místo toho, aby mi poděkovala, nazvala mě zastáncem bělošské nadřazenosti - zatímco Biden a demokraté odmítají odsoudit Antifu, anarchisty, rabující a gangy, které zapalují města vedená demokraty," napsal prezident. Dodal, že odsuzuje veškeré extremistické násilnosti.

Governor Whitmer of Michigan has done a terrible job. She locked down her state for everyone, except her husband’s boating activities. The Federal Government provided tremendous help to the Great People of Michigan. My Justice Department and Federal Law Enforcement announced...