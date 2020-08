Trump lže a nemá žádné zásady, říká na nahrávkách jeho sestra

Prezidentova sestra kritizovala hlavně Trumpovu migrační politiku z roku 2018, která vedla k rozdělení dětí a rodin na hranicích a jejich umisťování do zadržovacích středisek. "Záleží mu jen na uspokojení své voličské základny," říká na nahrávkách Trumpová Barryová. "Nemá žádné zásady, žádné. A jeho základna, můj Bože, když jsi nábožensky založený, chceš lidem pomáhat, ne tohle," kritizuje také Trumpovy voliče.

“I’m talking too freely,” Maryanne Trump Barry, a former federal judge, said during 15 hours recorded in 2018 and 2019 by her niece, Mary L. Trump.



The remarks are the most critical comments known to have been made about the president by a sibling. https://t.co/hPiPcQXupw pic.twitter.com/pVoSkzjgLl