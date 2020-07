Trump neřekl, zda přijme výsledek listopadových voleb

"Musím to vidět," prohlásil Trump. Když jej moderátor Chris Wallace vyzval, aby dal jasnou odpověď, zda bude vyústění listopadové volby akceptovat, dodal: "Musím to vidět. Podívejte se, musím to vidět. Ne, nebudu prostě říkat ano. Nebudu říkat ne."

TRUMP: "I think mail-in voting is going to rig the election."



WALLACE: "Are you suggesting that you might not accept the results?"



TRUMP: "I have to see."



WALLACE: "Can you give a direct answer that you will accept the election?



TRUMP: "I have to see."