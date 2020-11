Trump od voleb neodpovídá novinářům, prakticky neopouští Bílý dům

S těmi příliš nekomunikují ani mluvčí Bílého domu Kayleigh McEnanyová a viceprezident Mike Pence. Podle agentury AP prezident do velké míry vzdal vládnutí, ačkoli v čele Spojených států bude ještě dva měsíce.

Většinu jeho veřejných prohlášení v posledních dnech tvoří příspěvky na sociálních sítích, ve kterých propaguje nepodložená obvinění ohledně volebních podvodů nebo oznamuje výměny na vládních postech. Od ohlášení vítězství svého rivala Joea Bidena absolvoval Trump pouze dvě vystoupení na veřejnosti. Minulou středu uctil válečné veterány na národním hřbitově v Arlingtonu nedaleko Washingtonu, o dva dny později na zahradě Bílého domu hovořil o pokrocích ve vývoji vakcíny proti covidu-19.

Ani při jedné z těchto akcí nedostali novináři možnost zeptat se prezidenta na jeho postoj k povolebnímu vývoji, který kvůli jeho neochotě uznat porážku nepostupuje obvyklým způsobem. Na otázky reportérů zřejmě šéf Bílého domu nebude odpovídat ani dnes, neboť jeho veřejný rozvrh byl opět prázdný. Podle televize CNN se tak od termínu voleb stalo podvanácté.

Trumpova kampaň dříve avizovala, že prezident bude i po volbách chodit na mítinky s voliči. Zatím se ale žádná akce podobná předvolebním shromážděním nekonala a Trump se pouze na chvíli ukázal na sobotní manifestaci svých stoupenců ve Washingtonu. Po cestě na golfové hřiště jeho kolona projela davem lidí, kterým prezident mával přes okénko svého vozu.

S médii příliš nekomunikuje ani prezidentova hlavní mluvčí McEnanyová, která už sedm týdnů nevedla klasický brífink, uvedla dnes televize ABC News. V ústraní zůstává i viceprezident Pence, který je mimo jiné předsedou krizového štábu Bílého domu pro boj proti koronaviru. I proto nastupující prezident Biden současnou administrativu obviňuje, že vzdala snahy o potlačení nákazy, jejíž šíření v posledních týdnech zesílilo napříč USA.

"V Bílém domě zavládl pocit ochromení," komentuje situaci AP. "Západní křídlo (které zahrnuje i Oválnou pracovnu, pozn. ČTK) je vyprázdněné, někteří pracovníci se izolují kvůli kontaktu s covidem-19 a další se aktivně ohlížejí po novém zaměstnání. Prezident zůstává v Oválné pracovně do nočních hodin, ale drží se mimo zraky veřejnosti. Na twitter přidává nepodložená tvrzení, přičemž převážně rezignoval na vládnutí," pokračuje dnešní článek.

Mezitím si prezidentův tým připisuje další neúspěchy v povolební soudní bitvě a dál tak slábnou jeho od počátku malé šance na zvrácení výsledku. Špičky Republikánské strany stále drží s Trumpem a rovněž odmítají uznat Bidena vítězem, podle AP ale jejich veřejná prohlášení nereflektují skutečné postoje a v zákulisí sílí "šepot o marnosti Trumpova právního boje". Posun prý dokládají i gratulace, kterých se nově zvolené viceprezidentce Kamale Harrisové tento týden dostalo od jejích republikánských kolegů při návratu do Senátu.

"Byl to signál, že mnozí republikáni v soukromí akceptují to, co odmítají říct otevřeně: demokraté Joe Biden a Harrisová vyhráli volby a v lednu se ujmou funkcí," míní AP.