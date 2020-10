Trump označil Harrisovou za příšeru, sám sebe pokládá za perfektního jedince

Šéf Bílého domu Harrisovou nejmenoval, hovořil pouze o "monstru, jež bylo na pódiu s (viceprezidentem) Mikem Pencem", čímž odkazoval na středeční debatu viceprezidentských kandidátů.

Trumpův výrok přitom výrazně kontrastuje s Penceovým jednáním při debatě - stávající viceprezident Harrisové řekl, že je mu ctí být s ní na jednom pódiu. Kandidaturu Harrisové, jež je první nebělošskou kandidátkou na podobně vysoký post, zároveň Pence označil za historickou.

"Je to komunistka. Není to socialistka, je hodně za socialistkou," pokračoval ve svých výpadech vůči Harrisové prezident, který kandidátku demokratů rovněž obvinil z toho, že "otevře hranice a umožní zabijákům, vrahům a násilníkům nahrnout se do země".

Trump čelí kritice řady médií a nevládních skupin, že vystupuje neuctivě a kriticky vůči ženám. Svou soupeřku z kampaně před čtyřmi lety Hillary Clintonovou nazval při jedné z debat "odpornou ženou", míří na něj také desítky obvinění ze sexuálních deliktů.

Prezident přitom na Harrisovou tvrdě útočí mimo jiné kvůli tomu, že se domnívá, že Biden v případě svého zvolení rychle složí funkci a předá svoje pravomoci viceprezidentce. "Biden by nebyl prezidentem ani dva měsíce. To je můj názor. Nevydrží ani dva měsíce," řekl Trump. "Není toho mentálně schopen," pokračoval ve výpadech týkajících se duševní schopností protikandidáta.

Obavy o schopnost plnit prezidentské povinnosti přitom v posledních dnech obklopují především Trumpa, který strávil po nákaze koronavirem několik dní v nemocnici. Prezident se však pochybnosti snaží rozptýlit a usiluje o co nejrychlejší návrat ke svému normálnímu harmonogramu. Svou nákazu opakovaně zlehčuje, média ovšem, že o jeho zdravotním stavu není k dispozici mnoho informací a že lékaři se stále nevyjádřili k tomu, kdy měl prezident naposledy negativní test na koronavirus.

"Mohl jsem z nemocnice vyjít za jediný den," řekl Trump v rozhovoru s Fox News a znovu chválil experimentální lék společnosti Regeneron, který mu lékaři aplikovali, ačkoliv je teprve ve stadiu klinických testů. "Jsem zpět, protože jsem perfektní exemplář tělesné zdatnosti a jsem extrémně mladý," prohlásil 74letý republikán, který se podle své letošní pravidelné lékařské prohlídky nachází na hranici nadváhy a obezity.

Trump rovněž naznačil, že se mohl koronavirem nakazit od rodin vojáků zemřelých v boji, s nimiž se setkal poslední zářijovou neděli v Bílém domě. "Chtějí mě obejmout a chtějí mě políbit. A udělají to. A upřímně, neříkám jim, aby couvli," řekl Trump.

Prezident a jeho tým opakovaně čelí kritice, že se neřídí radami zdravotnických úřadů. Podle fotografií z akce s rodinami padlých veteránů je vidět, že účastníci seděli v bezprostřední blízkosti vedle sebe a jen málokdo měl nasazenou roušku. Experti přitom vyzývají Američany, aby se vyhýbali velkým shromážděním a nosili při nezbytném kontaktu s ostatními ochranné masky.

Řada expertů rovněž Trumpa viní z toho, že zhoršil stav pandemie v USA tím, že umenšuje rizika plynoucí z covidu-19. "A zapamatujte si tohle, když to chytíte (koronavirus), tak se uzdravíte. A pak jste imunní," řekl Trump ve čtvrtek. Televize CNN připomněla, že USA registrují přes 211.000 osob, které po nákaze koronavirem zemřely.