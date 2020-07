Trump pohrozil, že pošle federální síly do Chicaga či New Yorku

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Americký prezident Donald Trump pohrozil, že po Portlandu vyšle federální pořádkové síly i do dalších velkých měst ovládaných demokraty, včetně Chicaga či New Yorku. Informovala o tom dnes agentura AFP. Do Portlandu vyslal prezident bezpečnostní složky kvůli demonstracím proti rasismu a policejní brutalitě. Jejich počínání ve městě na severozápadě USA se ale stalo terčem kritiky.