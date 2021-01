Trump přes twitter šířil dezinformace, urážky a výzvy k násilí. Doplatil na to

Twitter společně se sítí Facebook nejprve Trumpovi zablokovaly jeho účty dočasně po vniknutí jeho příznivců do budovy Kongresu, protože Trump opět znovu odmítl uznat svou prohru ve volbách, mluvil o podvodech a snaze demokratů volby zmanipulovat, načež své příznivce vyzval k pochodu k budově Kongresu a k "boji".

Po násilnostech Trump v první reakci na twitteru pouze apeloval na protest bez násilí, poté nahrál video, které zahájil slovy: "Chápu vaši bolest. Vím, že to bolí. Měli jsme volby, které nám byly ukradeny." V jednom z příspěvků Trump také naznačoval, že násilní demonstranti jsou "skvělí vlastenci, se kterými bylo tak dlouho nakládáno špatně a nespravedlivě", a označil je za výjimečné. Dnes společnost Twitter oznámila, že Trumpův účet kvůli "nebezpečí dalšího podněcování k násilnostem" zablokovala natrvalo.

Trump po zrušení svého osobního účtu začal tweetovat z vládní stránky, sociální síť však brzy uvedla, že smazala prezidentovy příspěvky i z ní. "Nás NEUMLČÍ!" tweetoval Trump z vládního účtu @POTUS, který má přes 33 milionů sledujících.

Z Twitteru si Trump hned po inauguraci před čtyřmi lety udělal oficiální komunikační platformu. "Twitter nemám rád... Média jsou ale tak nepoctivá, že twitter je jediný způsob odporu," řekl tehdy. Podle analytiků byla prezidentova záliba ve twitteru až závislostí, jeho účet @realDonaldTrump měl dosud téměř 89 milionů sledujících.

Trumpovy tweety vyšly v roce 2017 i knižně a doprovázely je posměšné karikatury. Jedná se o 30.000 záznamů, které Trump adresoval svým příznivcům již od roku 2009.

Společnost Twitter od loňského května začala označovat některé Trumpovy příspěvky jako nepřesné. První upozornění vydané 27. května se týkalo Trumpova názoru na korespondenční hlasování, které prezident označil za podvod. "Guvernér Kalifornie posílá lístky milionům lidí, všem, kdo v tomto státě žijí. Nezáleží na tom, kdo to je a jak se tam dostal, ale lístek dostanou. Poté je vyhledají profesionálové, kteří řeknou těmto lidem, z nichž mnozí ani nepomysleli na to, že by volili, jak a pro koho mají hlasovat. Budou to zmanipulované volby. Ani náhodou!" napsal Trump v jednom z kritizovaných tweetů.

I přes upozornění Trump v podobném komentování voleb nepřestal. "S univerzálním hlasováním poštou (nikoliv hlasováním v nepřítomnosti, které je v pořádku) budou volby 2020 nejnepřesnějšími a nejvíce podvodnými v historii. Pro Spojené státy to bude velký trapas. Odložte volby, dokud lidé nebudou moci hlasovat správně a bezpečně???" napsal o měsíc později. Trump následně pohrozil sociálním sítím regulací či uzavřením, pokud budou umlčovat konzervativní hlasy. Trumpovy útoky na volby pokračovaly i po jejich skončení. V řadě tweetů Trump nepravdivě, ale jednoznačně prohlásil, že volby vyhrál.

Za Twitter ve sporu s Trumpem se postavila na začátku června i místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, když uvedla, že podporuje snahu společnosti upozorňovat na nepřesné informace. Pár dní nato Twitter zablokoval video s poctou černochu Georgi Floydovi (jehož zabití policisty vyvolalo v USA loni celonárodní někdy násilné protesty), které předtím zveřejnila Trumpova volební kampaň. Učinil tak kvůli porušení autorských práv. Tento krok ještě zvýšil napětí mezi šéfem Bílého domu a sociální sítí.

V polovině října Twitter zakročil proti Trumpovu příspěvku, ve kterém prezident tvrdil, že je po prodělání nemoci imunní vůči koronaviru. "Lékaři Bílého domu naprosto jednoznačně dali zelenou. To znamená, že to nemůžu dostat (imunní) a nemůžu přenášet. Velmi dobré vědět!!!" napsal Trump. Twitter jeho příspěvek nesmazal, asi tři hodiny po nahrání jej ale skryl za varovný štítek. Odborníci zatím nemají jasno v tom, zda lidé, kteří se vyléčili z covidu-19 a mají protilátky, jsou skutečně chráněni před další infekcí, a jak dlouho může imunita trvat.