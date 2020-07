Trump se potýká s propadem preferencí, vyměnil šéfa volební kampaně

"S potěšením oznamuji, že Bill Stepien byl povýšen do role manažera Trumpovy kampaně," uvedl šéf Bílého domu na twitteru. Parscale bude mít na starosti digitální a datovou strategii boje o přízeň voličů.

I am pleased to announce that Bill Stepien has been promoted to the role of Trump Campaign Manager. Brad Parscale, who has been with me for a very long time and has led our tremendous digital and data strategies, will remain in that role, while being a Senior Advisor to the...