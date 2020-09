Trump se vyhýbá placení daní. Je stále víc ve střetu zájmů, zjistil The New York Times

V roce svého zvolení Trump podle listu zaplatil na federální dani z příjmů pouze 750 dolarů (zhruba 17.500 Kč). Stejnou částku zaplatil také v následujícím roce.

Exclusive: The Times has obtained tax-return data for President Trump extending over more than two decades.

It shows his finances under stress, beset by losses that he aggressively employs to avoid paying taxes and hundreds of millions in debt coming due. https://t.co/gstfYLEe5V