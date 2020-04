Trump varoval Írán a jeho spojence před útoky na Američany v Iráku

"Pokud by se to stalo, zaplatil by za to Írán skutečně vysokou cenu," varoval Trump.

Agentura DPA uvádí, že Irák se v poslední době stále častěji stává dějištěm konfrontací mezi Spojenými státy a Íránem. Napětí vyvrcholilo v lednu, kdy při americkém raketovém útoku nedaleko Bagdádu zemřel vlivný íránský generál Kásem Solejmání.

Generál Jahjá Rahím-Safaví, který je poradcem íránského nejvyššího duchovního ajatolláha Alího Chameneího, naopak varoval Spojené státy před důsledky "provokativního jednání" v Iráku, uvedly íránské tiskové agentury. "Vyzýváme americké politiky a armádu, aby přijali odpovědnost za následky svého provokativního jednání," uvedl Rahím-Safaví. Jeho varování podle agentury Reuters přišlo několik hodin před Trumpovým tweetem na adresu Teheránu.