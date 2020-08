Trump hrozí napadením novely volebního zákona v Nevadě. Guvernér prý „ukradl“ volby

Stát Nevada v neděli odsouhlasil návrh novely volebního zákona. Zákon by umožnil všem voličům v tomto státě hlasovat také na dálku, neboli korespondenčně. Novela by tak měla vstoupit v platnost v reakci na aktuální pandemickou situaci ve Spojených státech v zájmu zajištění bezpečnosti občanů v rámci listopadových voleb.

Prezident Trump však s novou volební legislativou spokojen nebyl. V pondělí odpoledne obvinil místního guvernéra, Steva Sisolaka, jehož podpisu uzákonění novely podléhá, ze záměrného zneužití pandemické situace a z pokusu „ukrást“ nadcházející volby. Trump zároveň podotkl, že tato legislativa znemožní Republikánům Nevadu vyhrát.

Americký prezident patří k nejpřednějším kritikům korespondenční volby. Již dříve vyjádřil své pochybnosti ohledně její integrity, stejně tak naznačil, že její výsledky nebude považovat za legitimní. V této souvislosti uvedl, že se jedná pouze o tah Demokratické strany, jak si zajistit vítězství ve volbách.

Kritiku si však za své výroky prezident vysloužil i od vlastní strany. Republikáni se totiž obávají, že mnozí voliči by se tak u voleb nemuseli ukázat vůbec, což by pro stranu jako takovou mohlo mít fatální následky, neboť řada z nich bude v listopadu souběžně s prezidentskými kandidáty obhajovat svá křesla v Kongresu.

Nevadu se v roce 2016 podařilo vyhrát Hillary Clintonové. Jedná se však o stát, kde voliči spíše než na základě své přízně k jedné z politických stran volí na základě svých sympatií k určitému kandidátovi. Prezident Trump tak v tomto státě vidí silný potenciál na úspěch.

,,Zneužít covid ke krádeži hlasů. Uvidíme se u soudu,“ napsal prezident v pondělí ráno na Twitter. Zprávu tak adresoval nepřímo nevadskému guvernérovi. V příspěvku navíc podotkl, že poštovní služba nemůže zvládnout doručit volební lístky včas bez řádné přípravy.

Dle plného znění dané novely by se navíc nová volební práva voličů nutně nevztahovala jen na listopadové volby, ale i na volby nadcházející, které by se konaly během nouzového stavu v zemi. Již před samotným hlasováním o novele prezident prohlásil, že její projednávání by měla následovat okamžitá žaloba.

Protože s rozšířením volebních práv počítají i státy ostatní, vyhrožuje Trump lokálním vládám pozastavením federálního financování, jak informoval deník The Hill. Hlavním argumentem prezidenta tak nadále zůstává jeho pochybnost ohledně transparentnosti voleb.

Nevada však není jediným státem, který bude pravděpodobně čelit žalobě Bílého domu v souvislosti s rozšířením volebních práv svých občanů, pokud ji Sisolak podepíše. Jak dále uvádí The Hill, již v květnu zažalovala Národní republikánská komise stát Kalifornii, kde místní guvernér Gavin Newsom schválil rozeslání volebních lístků všem řádně registrovaným voličům s předstihem.

Trump a někteří Republikáni tak vyjádřili silné obavy z toho, že by se touto metodou lístky mohly dostat i k těm, kteří ve volebním registru nejsou, nebo nejsou ani řádnými občany Spojených států. Zároveň volby dopředu označil za podvod.

Nejen, že experti tato tvrzení odmítají, přičemž upozorňují na to, že korespondenční volba je jednou z nejbezpečnějších forem hlasování. Nejvíce pochybností ohledně voleb prezident vyvolává ale na straně vlastních voličů spíše než u protistrany.