USA jednají o možném návratu finanční šéfky Huawei do Číny, píše Wall Street Journal

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Americké ministerstvo spravedlnosti údajně jedná s právníky zadržované finanční ředitelky čínské telekomunikační firmy Huawei Meng Wan-čou o dohodě, která by jí umožnila vrátit se z Kanady do Číny. Číňanka by za to musela uznat své provinění, uvedl list The Wall Street Journal.