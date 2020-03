USA nebudou platit za ochranku pro Meghan a Harryho, řekl Trump

Harry a Meghan se na začátku letošního roku rozhodli opustit role předních členů královského dvora a začít více nezávislý život. Nejprve pobývali částečně v Kanadě a částečně v Británii, nyní se ale podle informací médií přesunuli do Los Angeles, které je rodným městem bývalé herečky.

"Jsem velkým přítelem a obdivovatelem královny a Británie. Objevily se zprávy, že Harry a Meghan, kteří opustili království, budou nastálo bydlet v Kanadě. Nyní z Kanady odešli do Spojených států. USA ale nebudou platit za jejich ochranu. Oni musí platit!" napsal Trump na twitteru.

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay!