USA nebudou pomáhat Asadově rehabilitaci, tvrdí Blinken

Syrská občanská válka začala před deseti lety, když Asadova vláda ostře potlačila protesty proti ní. USA přerušily práci svého velvyslanectví i konzulátu v Sýrii v roce 2012. Později americké zájmy zastupovalo české velvyslanectví v Damašku.

Blinken dnes řekl, že Washington se v Sýrii zaměřuje na poskytování humanitární pomoci, boj proti extremismu, jenž může ohrozit USA, a na utlumení násilí.

"Co v úmyslu nemáme, to je podpora jakékoli snahy o normalizaci vztahů, o rehabilitaci pana Asada nebo o zrušení jakékoli protisyrské sankce, a to do té doby, dokud nebude patrný nezvratný pokrok v politickém řešení (situace v Sýrii)," řekl Blinken.