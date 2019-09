Útok USA na Írán? Trump dostane od Pentagonu seznam možných cílů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Americké ministerstvo obrany dnes předloží prezidentu Donaldu Trumpovi návrh vojenských opatření, jimiž by vláda USA mohla reagovat na útok proti saúdskoarabskými ropným zařízením připisovaný Íránu. Agentuře AP to sdělily informované vládní zdroje. Írán popřel jakoukoli účast na útocích a pohrozil, že americká vojenská akce by přerostla v "totální válku".