V některých newyorských čtvrtích musí kvůli nákaze zavřít školy

O obnovení restrikcí v devíti "ohniscích" v neděli požádal starosta New Yorku Bill de Blasio, který avizoval jejich vstup v platnost na středu. De Blasio kromě uzavírky stovky státních a asi dvou stovek soukromých škol hovořil i o přerušení provozu restaurací a některých obchodů, tomuto požadavku ale Cuomo ihned nevyhověl.

Newyorští činitelé reagují na to, že podíl pozitivních testů mezi všemi provedenými v některých oblastech v týdenním časovém úseku překročil tři procenta. Cuomo řekl, že kromě situace v největším americkém městě jej znepokojují také statistiky ze dvou okresů ležících severně od něj. Celý stát New York zaznamenal v neděli už pošesté za sebou více než 1000 nových nákaz, přičemž před 26. zářím denní bilance tuto hranici nepřekročily skoro tři měsíce.

"Na tyhle klastry je potřeba zaútočit," citovala guvernéra agentura AP. Svůj stát přirovnal k poli se suchou trávou, které může rychle vzplanout, nebudou-li doutnající uhlíky co nejdříve uhašeny. "Nedoporučím ani neumožním žádné newyorské rodině, aby poslala své dítě do školy, do níž bych neposlal své," komentoval částečná omezení ve školství.

New York byl na jaře hlavním ohniskem koronavirové nákazy ve Spojených státech, s nemocí covid-19 je zde spojováno přes 30.000 úmrtí. Po zavedení přísných restrikcí a opatrném uvolňování karanténního režimu je však nyní severovýchodní stát stále v lepší situaci než mnoho jiných částí USA. Ve městě New York mohly teprve minulý týden restaurace po několikaměsíčním zákazu znovu přivítat zákazníky ve vnitřních prostorách, prezenční výuka se na místních školách začala rozbíhat až ve druhé polovině září.

V souvislosti s nárůstem počtů odhalených infekcí se hovoří o nedodržování hygienických pravidel a jejich nedostatečném vymáhání. "Neměli byste mít žádné pochybnosti o tom, že budete-li se procházet po ulici bez roušky a uvidí-li vás u toho policista, budete pokutováni," vzkázal dnes obyvatelům Cuomo.