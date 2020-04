V USA již zemřelo přes 15 700 lidí nakažených koronavirem

Stát New York, který je v rámci USA nejpostiženější, dnes oznámil, že ve středu zde zemřelo 799 nakažených. O den dříve infekci podlehlo 779 lidí.

Koronavirem se v USA dosud podle JHU nakazilo přes 432.000 osob. Obdobnou bilanci uvádí i Reuters. USA jsou tak nejpostiženější zemí světa, pokud jde o počet nakažených. V počtu obětí je na tom nejhůře Itálie, u které JHU uvádí 17.669 mrtvých. Na druhém místě jsou podle propočtem agentury Reuters Spojené státy. Statistika Hopkinsovy univerzity řadí Spojené státy na třetí místo za Španělsko s více než 15.000 mrtvými.

Američtí činitelé a také prezident Donald Trump varovali, že USA čeká těžký týden s velkým počtem úmrtí. Za úterý i za středu přibylo každý den přes 1900 obětí, což jsou rekordní čísla, uvedl Reuters.

Ve státě New York, kde středeční počet mrtvých byl vyšší než úterní bilance, zaznamenali pokles případů vyžadujících hospitalizaci. Tamní guvernér Andrew Cuomo řekl, že za posledních 24 hodin bylo v jeho státě přijato do nemocnice 200 nakažených, o den dříve jich bylo 586. Guvernér poznamenal, že je to nejnižší počet od počátku koronavirové "noční můry", což značí, že karanténní opatření v podobě sociálního odstupu fungují.

Cuomo zároveň varoval, že po uklidnění situace je možné očekávat návrat infekce ve vlnách. V této souvislosti poukázal na pandemii chřipky v roce 1918, o které řekl, že měla tři vlny.