Izrael představil Američanům plán evakuace Rafáhu. Definitivně hotový ještě není

Izrael tvrdí, že Rafáh představuje poslední baštu radikálů z palestinského teroristického hnutí Hamás, které chce zničit v odvetě za říjnový útok na izraelské území. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu opakovaně řekl, že vojenská operace proběhne navzdory varováním západních partnerů, kteří se obávají civilních obětí a dalšího zhoršení humanitární krize v oblasti.

Podle zdrojů obeznámených s rozhovory se po představení plánu nijak nezměnil postoj americké vlády, podle které postup vojáků do Rafáhu ohrozí příliš mnoho nevinných Palestinců.

Bidenova vláda varovala Izrael před možnými důsledky, pokud operaci provede bez plánu ochrany civilistů. "Bez takového plánu nemůžeme podpořit velkou vojenskou operaci v Rafáhu, protože škody, které by způsobila, by byly nad rámec toho, co je přijatelné," řekl šéf americké diplomacie Antony Blinken v pátek.

Do Rafáhu se během předchozích bojů uchýlilo asi půldruhého milionu Palestinců z dalších částí Pásma Gazy. Město navíc představuje klíčový uzel pro dopravu humanitární pomoci do palestinské enklávy na pobřeží Středozemního moře.

Američtí představitelé, které citovala agentura AP, dodali, že plán evakuace zatím nemá konečnou podobu. Obě strany se dohodly na dalších rozhovorech k celé věci.