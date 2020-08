V USA schválili použití krevní plazmy proti covidu-19

Podle nedělního oznámení FDA dostalo plazmu rekonvalescentů už 70.000 pacientů. WHO nicméně uvedla, že je ohledně podpory využití plazmy opatrná, protože výsledky klinických testů ještě nejsou zcela průkazné.

O rozhodnutí FDA informoval v neděli na briefingu v Bílém domě prezident Donald Trump. "S potěšením zveřejňuji toto historické oznámení o našem boji proti čínskému viru. Zachrání nespočet životů, dramaticky zvýší dostupnost této léčby," řekl Trump, který před nedávnem prohlásil, že FDA nedává povolení k mimořádnému použití plazmy z politických důvodů. Podle agentury AP si zástupci Bílého domu stěžovali, že z téhož důvodu FDA oddaluje schválení vakcíny a dalších druhů léčby, protože by to zvýšilo Trumpovu šanci na znovuzvolení v podzimních volbách.

Podle stanice CNN prověřil FDA nové údaje z výzkumů. AP píše, že nové rozhodnutí sice zvyšuje naději některých pacientů získat tento druh léčby, avšak nejde o plnohodnotné schválení ze strany FDA.

Plazma, bohatá na protilátky, se získává z krve lidí, kteří se z covidu-19 vyléčili. FDA na konci března pověřil vědce, aby zkoumali vliv plazmy na pacienty s covidem. Dosud se této léčbě podrobilo několik desítek tisíc lidí. CNN upozorňuje, že plazma stejně jako krev pochází jen od dárců a ačkoli některé studie přinášejí slibné výsledky, nejsou zatím k dispozici klinické výsledky náhodné studie vlivu plazmy na léčbu lidí s covidem-19, i když několik těchto výzkumů už běží.

Šéfka výzkumu FDA Denise Hintonová v materiálu k mimořádnému povolení napsala, že použití "plazmy pro pacienty s covidem-19 by nemělo být považováno za novou běžně používanou metodu léčby, jelikož se v příštích měsících budou z dalších analýz a klinických testů získávat nové poznatky". V USA se koronavirem nakazilo přes 5,7 milionu lidí a s covidem-19 tam zemřelo přes 176.800 pacientů.

Světová zdravotnická organizace (WHO) nicméně dnes uvedla, že je, pokud jde o podporu využití plazmy při léčbě nemoci covid-19, opatrná. Důkazy, že tato léčba funguje, totiž nejsou podle WHO "příliš kvalitní". Jak prohlásila hlavní vědecká pracovnice WHO Soumya Swaminathanová, výsledky přineslo jen pár klinických studií a veškeré důkazy dosud nebyly natolik přesvědčivé, aby bylo využití plazmy označeno za něco jiného než jen "experimentální terapii".

Podle Bruce Aylwarda, hlavního poradce šéfa WHO, navíc kromě možné účinnosti plazmy existují i určitá rizika jejího použití, která je potřeba prověřit. "Je tu množství vedlejších účinků," uvedl Aylward s tím, že jde o horečku, ale i vážné poškození plic. "Z tohoto důvodu jsou výsledky klinických testů extrémně důležité," dodal.