V USA se bude dražit kamera, která zachytila zbití Rodneyho Kinga v roce 1991

Kinga zastavili policisté kvůli porušování povolené rychlosti v autě 3. března roku 1991 v temné ulici v Los Angeles. Čtyři policisté ho následně na ulici před autem kopali a bili ho na zemi obušky, zatímco několik dalších strážníků brutálnímu činu nečinně přihlíželo. Nevěděli však o tom, že z nedalekého balkonu svého bytu natáčí celý incident na ruční kameru George Holliday.

Záznam se následně dostal do místních médií a vzbudil rozhořčené reakce po celé zemi. Poté, co soud všechny policisty zapletené do incidentu v roce 1992 osvobodil, vypukly v Los Angeles několikadenní nepokoje, při nichž zemřelo 50 lidí a škody na majetku se vyšplhaly na miliardu dolarů (22,4 miliardy korun).

In 1991, George Holliday used his new video camera to record members of the Los Angeles Police attacking Rodney King. Now, he is auctioning that camera. https://t.co/c4Ixr7iDYx