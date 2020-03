Vítězství nad koronavirem přijde dřív, než lidé myslí, tvrdí Trump

"Vyhrajeme to, a myslím a doufám, že to vyhrajeme dřív, než se lidé domnívají," citovala nyní amerického prezidenta agentura Reuters. Podle dnešních informací amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) je v USA zaznamenáno 4275 případů onemocnění chorobou COVID-19, počet mrtvých stoupl ve srovnání s pondělním stavem o sedm na 75. Podle jiných informací amerických médií v USA zemřelo na nemoc způsobenou novým koronavirem už 83 lidí.

Americký vládní program lékařské péče o seniory známý jako Medicare dnes oznámil, že rozšiřuje televizní a internetové programy věnované zdravotní péči o starší občany, kteří jsou nuceni zůstávat doma. Lidé s cukrovkou budou mít například přístup k odborné konzultaci online, lékaři navíc získají nový nástroj, jak zabránit úzkostným stavům a panice.

Problémy hlásí americké krevní banky, podle nichž se kvůli krizi kolem koronaviru zmenšují zásoby krve. Přibližně polovina laboratoří pociťuje nedostatek, a pokud se situace nezlepší, může mít americké zdravotnictví do dvou týdnů málo krve a krevních derivátů, oznámilo dnes v komuniké Americké sdružení krevních bank (AABB). Do pondělka bylo v USA kvůli koronaviru zrušeno 130.000 odběrů. "Je to skutečné ohrožení péče o pacienty," uvedla AABB.