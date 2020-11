Volební den v USA přinesl přes 90 tisíc nákaz koronavirem

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Spojené státy v den letošních voleb zaznamenaly přes 90.000 nových nákaz virem SARS-CoV-2 a více než 1000 úmrtí spojených s nemocí covid-19. Uvádí to dnes univerzita Johnse Hopkinse (JHU) i deník The New York Times (NYT), přičemž první zdroj hlásil 91.500 infekcí a 1134 mrtvých. Denní bilance jsou opět výrazně vyšší než ty z minulého úterka, v USA dál rostla i vytíženost nemocnic.