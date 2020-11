Volební účast v USA může být nejvyšší za více než 100 let

The New York Times podotkl, že za vysokou účastí mohou být problémy, které ovlivnily život téměř každého Američana. Jde o pandemii koronaviru a ekonomické problémy, ale i politické vášně, které provázely celé funkční období současného prezidenta Donalda Trumpa. Vliv mohla mít i opatření, která mnoho amerických států přijalo kvůli tomu, aby hlasování během pandemie bylo snazší a bezpečnější.

Podle profesora Michaela McDonalda z Floridské univerzity, který aktivitu voličů zkoumá, bude účast v letošních prezidentských volbách nejvyšší od roku 1900, kdy přišlo 73,7 procenta voličů.

2020's turnout in historical perspective. Highest in a 120 years, but not an all-time high pic.twitter.com/CW09L6ZcQB — Michael McDonald (@ElectProject) November 4, 2020

Historicky ale bývala účast ještě daleko vyšší v 19. století, protože se politickým stranám dařilo přilákat velké množství lidí. "Na úroveň z těch let jsme se nikdy znovu nedostali. Letos se to možná podaří. To by bylo neuvěřitelné," podotkl profesor.

Nejméně v šesti státech americké unie přitom už jen předčasné hlasování přineslo vyšší účast než byla ta celková v roce 2016 při předchozích prezidentských volbách. Šlo o Texas, Colorado, Washington, Oregon, Havaj a Montanu. Politologové přitom předpokládají, že předčasně volili hlavně demokraté, zatímco v den voleb šli k urnám především republikáni. Právě to, zda se jim v klíčových státech podaří překonat náskok, který si podle všeho demokraté vybudovali předčasným hlasováním, může volby rozhodnout.

Vůbec nejvyšší celkovou účast mají podle dat výzkumného střediska United States Election Project působícího při Floridské univerzitě státy Minnesota, Wisconsin a New Hampshire, kde podle odhadu hlasovalo přes 80 procent voličů. Nejméně - pod 60 procent - naopak přišlo volit ve státech Západní Virginie, Oklahoma a Tennessee.