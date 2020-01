Prominentní právníci Ken Starr a Alan Dershowitz se v pondělí snažili prokázat, že pro žalobu nejsou žádné důvody, protože šéf Bílého domu se ničeho nedopustil. Za impeachmentem se podle nich skrývá pokus opozice poškodit Trumpa před listopadovými prezidentskými volbami.

Prezident čelí obvinění, že se pokoušel přimět Ukrajinu k dodání argumentů proti Joeovi Bidenovi, který se pravděpodobně Trumpovi postaví v listopadových volbách. Demokraté na půdě Senátu již svou žalobu zdůvodnili, od soboty prezentují své protiargumenty právníci Bílého domu. Jejich vystoupení má skončit dnes v noci (ve středu ráno SEČ).

Dershowitz postavil svou obhajobu na tvrzení, že Trump se nedopustil žádného trestného činu, který by mohl být příčinou ústavní žaloby. "Jednání, které není kriminální, včetně zneužití úřadu a obstrukcí Kongresu, nemůže být předmětem impeachmentu," konstatoval advokát. Většina amerických právníků ale s takovým výkladem nesouhlasí. Ústavní žaloba může být podle nich jako akt politický, nikoli právní, založena i na jednání, které trestným činem není.

Senátní proceduru zastínila informace listu The New York Times o připravované knize Johna Boltona, v níž bývalý Trumpův bezpečnostní poradce potvrdil, že prezident podmínil uvolnění vojenské pomoci Ukrajině dodáním argumentů proti Bidenovi. Trumpův právník Jay Sekulow v Senátu označil tyto informace za spekulativní. "Opíráme se o listinné důkazy a veřejně přístupné informace, nikoli o spekulace," konstatoval.

Podle agentury AP v Kongresu sílí tlak na republikánské senátory, aby souhlasili s předvoláním Boltona jako svědka. Republikáni v čele s šéfem své senátní frakce Mitchem McConnellem dosud jakékoli předvolání svědků odmítali. Ve stočlenném Senátu mají 53 mandátů, takže čtyři "přeběhlíci" stačí demokratům k tomu, aby při hlasování návrh na předvolání svědků prosadili.

zdroj: YouTube

Pro výslech Boltona se už podle AP veřejně vyslovili republikáni Mitt Romney a Susan Collinsová. Řada dalších s jeho předvoláním souhlasí s podmínkou, že Senát vyslechne i Bidena a jeho syna Huntera. Oba jsou podle Bílého domu zapleteni do aféry kolem údajných finančních machinací na Ukrajině, která měla Trumpovi posloužit jako trumf ve volebním boji. Vyšetřování kyjevských prokurátorů ale žádná provinění nenašlo.

Pokud by byl Bolton předvolán, Bílý dům se pokusí výslechu zabránit soudní cestou, upozornil list The Washington Post. Právní bitva by proces impeachmentu mohla o týdny prodloužit, upozornil deník.