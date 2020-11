ŽIVĚ: Volby v USA se rozjely naplno. Výsledek může být těsný

Aktualizováno 09:05 — Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Po déle než rok trvající kampani míří Spojené státy do posledního dne hlasování v letošních mimořádných volbách, po němž přijde dlouhá a nevyzpytatelná volební noc. Sledujte s námi nepřetržitý přímý přenos, který bude až do zítřejšího dne mapovat to nejaktuálnější a nejdůležitější z ostře sledovaného volebního klání, kde se proti sobě postaví kandidáti Donald Trump a Joe Biden.