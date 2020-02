Zloděj v USA ukradl pohřební vůz i s tělem zemřelého

Celá epizoda začala ve středu večer místního času (dopoledne SEČ), kdy zloděj ukradl pohřební vůz značky Lincoln zaparkovaný před řeckým pravoslavným kostelem ve městě Pasadena poblíž Los Angeles. Podle místních médií pracovník márnice nechal vozidlo na ulici, protože zrovna stěhoval dalšího zemřelého do kostela.

Losangeleská policie se následně v hojně sdíleném vyjádření na twitteru snažila apelovat na zločincovu dobrou stránku.

To the suspect(s) driving around in a Black Lincoln Navigator stolen from the 700 blk of Rosemead Bl just after 8PM today in uninc #Pasadena:



Out of all the bad decisions you have made, at least make one good one & bring back the deceased person & casket inside the Navigator. pic.twitter.com/Dvo7u94zL1