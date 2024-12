Analytik prozradil, jestli by měl Západ poskytnout Ukrajině účinnější zbraně

Od února 2022, kdy Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu, Západ kontinuálně podporuje Kyjev vojenskou technikou a finančními prostředky. Tato podpora se však od počátku vyznačuje opatrností, aby se předešlo přerůstání konfliktu v přímý střet mezi Východem a Západem, což by mělo závažné důsledky.

Omezení vojenské pomoci z důvodu obav z eskalace války ale paradoxně posiluje Putina. Kreml si je vědom, že pokud by Západ do konfliktu přímo zasáhl, jeho ambice na Ukrajině by se staly nereálnými. Rusko, které mělo problémy s poražením ukrajinské armády, by těžko zvládlo čelit síle NATO.

Putin však zároveň vnímá zdrženlivost Západu jako slabost. Tuto percepci sdílí i země, které mají k Rusku blízký postoj, jako Írán, Severní Korea a Čína. V historii se ukazuje, že agrese a násilí často ustupují pouze před silou. Naopak slabost bývá zneužita a povzbuzuje další agresory.

Strach z eskalace války je pochopitelný. Nikdo si nepřeje konflikt rozšířit. Nicméně historie učí, že politika appeasementu – snaha uklidnit agresora ústupky – není z dlouhodobého hlediska účinným prostředkem k dosažení míru. Spíše naopak, může vést k ještě většímu ohrožení.

Pokud Západ Ukrajině poskytne účinnější zbraně, mohlo by to změnit dynamiku konfliktu. Putin by čelil riziku, že válka zcela obrátí proti němu, což by jej mohlo přinutit k jednání. Takové rozhodnutí by ale muselo být doprovázeno strategickou komunikací a přípravou na možné důsledky.

Otázka poskytování účinnější vojenské pomoci Ukrajině proto není pouze vojenským rozhodnutím, ale také geopolitickým a etickým dilematem.