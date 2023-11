Ani drzý Fico nenaruší přátelské vztahy ČR a Slovenska, napsal deník Sme

Fico před návštěvou mluvil o vyprázdněnosti vzájemných vztahů. Podle deníku tak kritizoval předchozí reprezentaci Slovenska i současné české vrcholné politiky. List upozornil, že si rozumí prezidenti obou zemí a v minulosti to samé platilo i pro premiéry, když v čele slovenské vlády stál Eduard Heger.

"Když Fico kritizuje své předchůdce, budiž, přijít ovšem k sousedům na úvodní návštěvu s odkazem, že se nestarali o vzájemné vztahy korektně, to si žádá velkou dávkou drzosti," napsal Sme.

Slovenský premiér začal páteční návštěvu Prahy v parlamentu, setkal se s předsedy obou komor Milošem Vystrčilem (ODS) a Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09). Následně jednal i s premiérem Petrem Fialou (ODS) i prezidentem Pavlem.

Například podle Fialy to, že se na něčem neshodnou, neznamená, že na jiných věcech nemohou spolupracovat. "My nemáme prohlubovat problémy. My nemáme ty rozdíly, které mezi námi jsou, vnímat jako tak velké, abychom se nedokázali dohodnout. Od politiků přece lidé chtějí, aby rozdíly překonávali," uvedl šéf občanských demokratů. Pavel zase zmínil, že předvolební rétorika už nemůže vstupovat do současné spolupráce.