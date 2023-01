Asad jednal v Damašku s ministrem zahraničí SAE

Zástupci vlád Evropské unie dnes doporučili, aby pasažéři leteckých společností měli na linkách z Číny do zemí Evropské unie před nástupem do letadla negativní test na covid-19 ne starší než 48 hodin. Oznámilo to dnes švédské předsednictví EU. Peking se chystá uvolnit cestovní omezení navzdory sílící vlně koronavirové epidemie v Číně, která má nyní plné nemocnice.