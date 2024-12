Asad vydal první prohlášení od svého útěků ze Sýrie

Pozice trenéra fotbalové pražské Sparty je vždy ožehavá, ať už na ni sedí kdokoli. Nejinak je tomu i v případě aktuálního dánského stratéga Pražanů Larse Friise. O jeho budoucnosti v klubu se spekuluje od doby, co Sparta nezažívá vydařený podzim po výsledkové i výkonnostní stránce. Kritikům se není co divit, vždyť Sparta před posledním podzimním ligovým víkendem ztrácela až 16 bodů na vedoucí pražskou Slavii a ani v Lize mistrů se jí nedaří tak, jak by chtěla. Sportovní ředitel klubu Tomáš Rosický ale dal nyní všem těmto kritikům jasnou odpověď. Spartu povede Friis i do jarní části.

Zdroj: David Holub