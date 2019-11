Australan Timothy Weeks a Američan Kevin King, které Tálibán unesl v srpnu 2016 před Americkou univerzitou v Kábulu, vyšli na svobodu v jihoafghánské provincii Zábul a byli předáni americké armádě, uvedla agentura AFP. Doposud se nevědělo, kde Tálibán zajatce drží; podle dostupných informací nebyli v dobrém zdravotním stavu.

US and #Australia #hostages professors #KevinKing and #TimothyWeeks freed in #Afghanistan in prisoner swap deal with #Taliban #Teachers held for 3 years

Handed over to US forces in #Nobahar district bordering #Pakistan

3 Top #Taliban figures also freedhttps://t.co/oXG92t4EiA