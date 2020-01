Boj s wuchanským virem: Čína dělá opatření, která by byla jinde nemyslitelná

MĚSTA:

Prvním uzavřeným městem se stal Wu-chan s 11 miliony obyvatel, který je průmyslovým centrem vnitrozemské Číny. Později byl omezen pohyb obyvatel v sousedních městech v centrální provincii Chu-pej. Jde o Chuang-kang se sedmi miliony obyvatel, E-čou, Čch'-pi, Čchien-ťiang, Č'-ťiang, Ťing-men, Sien-tchao, Siao-kan a Chuang-š'. Podle AP v nich žije celkem asi 33 milionů lidí. Agentura DPA uvádí, že uzavřené oblasti obývá dokonce 43 milionů lidí.

CO ÚŘADY UZAVÍRAJÍ:

Úřady zastavily provoz na železnici, v letectví, v dálkové autobusové dopravě, nejezdí trajekty ani městská hromadná doprava. Wuchanské letiště je normálně jedním z nejvytíženějších v Číně. U vjezdů do města u silničních zátarasů policie kontroluje přijíždějící osobní i nákladní auta, mnoho z nich odesílá zpět. Kina, zábavní parky, chrámy a další veřejná místa jsou zavřená.

JAK JSOU OPATŘENÍ VYNUCOVÁNA:

Většina lidí podle všeho spolupracuje a řídí se výzvami úřadů, aby ve snaze zastavit šíření viru zůstali doma. Pokud by toto nefungovalo, má čínská komunistická strana jeden z nejrozsáhlejších systémů sledování a sociální kontroly na světě.

Města jsou prošpikovaná kamerami a vládnoucí straně se s podporou západních technologických společnostní podařilo vyvinout počítačové systémy pro sledování veřejnosti, monitorování a cenzuru internetu a potlačování protestů a projevů odporu. Zařízení, která kontrolují pohyb lidí na letištích, vlakových nádražích a dálnicích, lze použít k zamezení cestování.

JDE O SPRÁVNÝ PŘÍSTUP?

Uzavírání celých měst do karantény může působit jako tvrdý přístup, ale jde o krok "správným směrem", když je třeba se vypořádat s doposud málo známým virem, říká Joseph Kwan Z Hongkongské vědecko-technologické univerzity. Tím, že úřady zastavily provoz autobusů a metra, přinutily lidi zůstat doma. Snižuje se díky tomu riziko, že obyvatelé měst, kteří jsou nakažení a ještě o tom nevědí, budou šířit virus dál.

"To, že něco takového mohou podniknout, zní neuvěřitelně, ale v Číně se věci vždycky nedějí tak jako ve zbytku světa," uvedl Kwan. "Neexistuje příliš mnoho zemí, které by mohly udělat to, co dělají v Číně, ale z hlediska veřejného zdraví jde o kroky správným směrem," dodal.

NÁSLEDKY V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ:

Lidé ve Wu-chanu vykoupili v obchodech zeleninu, rýži a další položky a ceny potravin strmě vzrostly. Policie kvůli tomu dovolila vjet do města nákladním autům dovážejícím toto zboží. Úřady varovaly, že tvrdě zakročí proti těm, kdo "křečkují" zboží, nepřiměřeně zvyšují ceny nebo prodávají podřadné zboží.

Několik wuchanských nemocnic požádalo o dary ve formě ochranných brýlí, roušek, čepic a ochranných oděvů pro zdravotnický personál. Guvernér provincie Chu-pej oznámil, že v hmotných rezervách je pět milionů rýže, 4000 tun oleje na vaření a více než 10.000 tun vepřového a hovězího masa.

OPATŘENÍ, JEŽ PODNIKLA DALŠÍ MĚSTA:

Úřady po celé zemi ruší poutě a hromadné oslavy spojené s příchodem lunárního Nového roku, který připadá na sobotu. Zaměstnanci pekingského dopravního podniku dostali ochranné roušky, rukavice a dezinfekční prostředky na ruce a dostali nařízeno sledovat, zda někdo z kolegů nemá horečku. Vozy metra a autobusy jsou každý den dezinfikovány.

Pekingské letiště, které je druhé nejvytíženější na světě, vyčlenilo zvláštní část pro lety z Wu-chanu s vlastním zázemím pro cestující a odbavování zavazadel.