Americké tajné služby: Neexistují přímé důkazy, že covid-19 začal v laboratoři ve Wu-chanu, oznámila

Irsko je jednou ze zemí, která tradičně dodržuje politiku neutrality. Nyní zde probíhá konflikt mezi prezidentem Michaelem Higginsem a tamní vládou. Hlavě státu se nelíbí, že vláda rozpoutala diskuze o možném připojení Irska do NATO. Vláda takováto obvinění odmítá. Do NATO prý zemi dovést nechce, jde jí pouze o zjednodušení procesu schvalování posílání smrtící pomoci do konfliktů podobných ruské válce na Ukrajině.