Čína a hongkongská vláda odsoudily sankce USA

"Bezostyšná snaha amerických politiků podporovat protičínský chaos v Hongkongu byla odhalena. Jejich akce jsou doopravdy směšné," prohlásil Luo, který zastává funkci předsedy styčného úřadu pro Hongkong zajišťujícího komunikaci mezi Pekingem a touto bývalou britskou kolonií, jež přešla v roce 1997 pod čínskou správu.

Spojené státy uvedly, že představitelé, na něž se sankce vztahují, se podílejí na potlačování svobod Hongkongu. Luo Chuej-ning je mezi nimi.

Today, the U.S. is designating 11 individuals responsible for the erosion of Hong Kong’s autonomy. We will not stand by while the people of Hong Kong suffer brutal oppression at the hands of the Chinese Communist Party or its enablers.