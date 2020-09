Čína otálí s prodloužením akreditací novinářům z amerických médií

Podle agentury Reuters nebyly zatím akreditace prodlouženy reportérovi CNN Davidu Culverovi, novináři deníku The Wall Street Journal Jeremy Pageovi a dvěma dopisovatelům agentury Bloomberg. Klub zahraničních dopisovatelů v Číně (FCCC) informoval, že akreditaci nedostalo nejméně pět novinářů pracujících pro čtyři americká média.

Bez přidělené akreditace si novináři mohou zažádat o prodloužení pracovního víza na pouhé dva měsíce místo obvyklého jednoho roku. Podle FCCC ale oprávnění vydané místo akreditace může být novinářům kdykoliv zrušeno čínskými úřady.

"Zůstáváme na místě beze změny a pokračujeme v jednání s místními úřady, aby tomu bylo i nadále," uvedla CNN. The Wall Street Journal a Bloomberg odmítly své další působení v Číně komentovat.

The Wall Street Journal podotkl, že neprodloužení akreditace je recipročním opatřením za to, že někteří čínští novináři stále čekají na obnovení svých víz v USA. Podle deníku čínské úřady uvedly, že udělení akreditací bude záviset na osudu čínských novinářů ve Spojených státech. Ti mohou zůstat v USA bez víz jen po 90denní toleranční období, které skončí na začátku listopadu.

"Budeme rádi pokračovat ve výborné spolupráci s americkými novináři tady, pokud se v USA bude s čínskými novináři zacházet férově," uvedla dnes na twitteru mluvčí čínského ministerstva zahraničí Chua Čchun-jing. Už v srpnu Čína avizovala odvetu za přístup amerických úřadů k jejím novinářům.

Není to poprvé, co se spory mezi USA a Čínou přímo dotýkají novinářů. V březnu USA snížily počet akreditovaných novinářů čínských státních médií ze 160 na 100. Čína následovně vyhostila zhruba desítku amerických novinářů píšících pro The New York Times, The Wall Street Journal či The Washington Post.