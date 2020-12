Čína oznámila odvetné sankce vůči americkým činitelům

"Čína rovněž uvalí odvetné sankce na některé americké činitele, kongresmany a členy nevládních organizací a jejich rodinné příslušníky kvůli jejich krokům týkajícím se Hongkongu," uvedla dnes mluvčí čínského ministerstva zahraničí Chua. Kterých představitelů by se čínské sankce měly jmenovitě dotknout a kdy by měly vejít v platnost, ale neupřesnila.

"Čína znovu vyzývá americkou stranu, aby se okamžitě přestala vměšovat do záležitostí Hongkongu a do vnitřních záležitostí Číny a nepoškozovala čínské zájmy," dodala mluvčí.

Minulý týden USA omezily platnost cestovních víz pro členy čínské komunistické strany a jejich rodiny, která budou propříště vydávána jen na měsíc, zatímco dosud mohla být jejich platnost až deset let.

Sankce vyhlášené Spojenými státy v pondělí zakazují 14 čínským činitelům cesty do USA a zmrazí veškerý jejich majetek ve Spojených státech. Američané a americké společnosti s nimi rovněž nesmějí obchodovat.

The U.S. is sanctioning the senior leadership of China’s National People’s Congress in connection with developing, adopting, and implementing the National Security Law. We will hold Beijing accountable for destroying Hong Kong’s autonomy. #StandWithHongKong #FightForFreedom