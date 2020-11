Čína poblahopřála Bidenovi k vítězství v prezidentských volbách

"Respektujeme volbu amerického lidu. Blahopřejeme Joeu Bidenovi a (jeho budoucí viceprezidentce) Kamale Harrisové," uvedl na dnešní tiskové konferenci mluvčí čínské diplomacie Wang Wen-pin. "Chápeme, že o výsledku hlasování se rozhodne na základě amerických zákonů," dodal.

BREAKING: China congratulates Joe Biden on being elected US president, says "we respect the choice of the American people." https://t.co/MiyE1VMHx7