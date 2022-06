Čína v boji s covidem: Šanghaj dva měsíce bez případu, pekingské děti mohou zpět do škol

O vývoji pandemie v zemi, která razí nulovou toleranci vůči covidu a uplatňuje velmi přísná opatření, informovala agentura Reuters.

Peking zavřel všechny školy na začátku května a studenti se museli učit na dálku. Žáci vyšších ročníků základních škol a studenti středních škol se směli vrátit do lavic od 1. června. Návrat ostatních žáků plánovaný na polovinu června ale vedení města odvolalo po opětovném nárůstu infekce. Počty případů v posledních dnech ale začaly klesat a městská školní komise povolila návrat od pondělí. Ke stejnému datu mohou také opět začít sportovní mimoškolní aktivity. Mateřské školy se otevřou 4. července.

Největší čínské město Šanghaj při čtvrtečním testování neobjevilo žádný případ nákazy covidem-19, ať už s příznaky nemoci nebo bez nich. Šéf šanghajské komunistické strany Li Čchiang dnes na stranickém sjezdu města prohlásil, že úřady "vyhrály válku na obranu Šanghaje". Drakonická opatření podle něj byla zcela správná.

Ve městě však nadále panuje napětí. Většině studentů nebylo povoleno obnovit prezenční výuku a stále platí zákaz společného stravování v uzavřených prostorách. Pokračuje také víkendové masové testování všech obyvatel tohoto 25milionového města. To by mělo pokračovat nejméně do konce července.

Čínská finanční metropole k tomuto kroku přistoupila necelé dva týdny po ukončení dlouhé a přísné uzávěry, která poznamenala ekonomiku regionu a vyvolala stížnosti u místních obyvatel kvůli problémům s dodávkami potravin a podmínkám v karanténních centrech.