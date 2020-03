Čína: V neděli bylo zaznamenáno 31 případů nákazy COVID-19, čtyři mrtví

Souhrnná bilance v Číně po víkendu narostla na 3304 mrtvých, 81.470 nakažených a více než 75.000 uzdravených pacientů. Nedělní přírůstky v počtu pozitivních testů i obětí COVID-19 jsou nižší než ty ze soboty, kdy bylo ohlášeno pět úmrtí a 45 nově odhalených případů nákazy.

Informace od čínské vlády nasvědčují tomu, že na čínském území se nákaza v posledních dnech a týdnech takřka vůbec nešíří. Z Chu-peje nebyly nové případy hlášeny ani v předchozích pěti dnech, většina oznamovaných pozitivních testů se již nějakou dobu týká lidí, kteří do Číny přicestovali ze zahraničí. Zároveň se ovšem objevují výpovědi, podle kterých do oficiálních statistik nejsou zahrnováni všichni, u nichž přítomnost koronaviru prokážou testy.

Multiple stores and shopping malls in #Wuhan reopened on Monday, with comprehensive disinfection after a long interval due to the #COVID19 shutdown. People need to show a green QR health code and undergo temperature screening before entry. pic.twitter.com/54QZ5ztLnr