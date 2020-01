Co může za vražedné požáry? V Austrálii mají jasno, žasne expert

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

NÁZOR - Svět "alternativních faktů" se rychle stává alternativní realitou, varuje James Dyke v komentáři pro server The Independent. Expert na životní prostředí z University of Southamton tvrdí, že jinak snad ani nelze vysvětlit způsob, jakým o katastrofálních požárech v Austrálii informuje tamní deník The Australian.