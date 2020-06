Covid-19 opět sílí: Jižní Korea bojuje s druhou vlnou, alarmující čísla hlásí USA

Podle šéfa KCDC se ukázalo, že víkendový svátek na začátku května se stal počátkem nové vlny infekcí, která postihla hustě obydlené okolí Soulu. To přitom do té doby hlásilo jen několik případů nákazy.

"Ve městě, jak se domníváme, proběhla první vlna od března do dubna a rovněž od února do března," uvedl šéf KCDC na pravidelném briefingu. "Následně vidíme druhou vlnu, která byla vyvolána květnovým svátkem," dodal.

Vrchol epidemie země podle Reuters zažívala koncem února a začátkem března, kdy denně přibývaly stovky infikovaných. Například na konci února to bylo 900 lidí denně. Díky důslednému vyhledávání osob, s nimiž nemocní přišli do styku, testování a dobré zdravotní péči se ale podařilo nárůsty nakažených významně snížit a úřady mohly rozvolnit přísná restriktivní opatření.

Nicméně jakmile země na začátku května rozvolnění oznámila, začalo případů infekce přibývat. Nejvíce nakažených bylo mezi mladými lidmi, kteří během víkendového svátku navštívili noční kluby a bary v Soulu.

"Původně jsme předpovídali, že se druhá vlna objeví na podzim nebo v zimě. Mýlili jsme se," uvedl k tomu šéf jihokorejského střediska. Úřady v Jižní Koreji v souvislosti s koronavirem celkem registrují 12.438 nakažených a 280 úmrtí.

První vlna pandemie nemoci covid-19 v USA zdaleka neskončila, zhruba polovina států nyní hlásí nárůst nových případů a v některých státech jsou čísla dokonce rekordní. Dnes o tom informovala televize CNN, která uvedla, že na americkém jihu se infekce šíří zejména mezi mladými lidmi. Odborníci po celých USA proto vyzývají k preventivnímu dodržování sociálního odstupu a k zakrývání obličejů rouškami.

Část nárůstu nových případů je vysvětlena větším počtem rozborů, podle odborníků ale vývoj statistik není možné zdůvodnit jen důraznějším testováním. "Více testů se samozřejmě odrazí ve větším počtu případů. Pokud by rozsáhlejší testování bylo jediným důvodem v nárůstu případů, bylo by možné očekávat proporcionální pokles pozitivních výsledků či alespoň stagnaci. A to se neděje," uvedla lékařka Shoshana Ungerleiderová z kalifornské kliniky California Pacific Medical Center.

"Nijak to nesouvisí s větším počtem testů, naopak je to plným odrazem chování," prohlásila. "Musíme lidem říkat, aby dodržovali pravidla, nosili roušky, vyvarovali se davů, zůstali doma, pokud je to možné, a myli si ruce," dodala.

Z padesáti států USA jich nárůst hlásí 23, mimo jiné Kalifornie, Nevada, Colorado, Arizona, Texas, Missouri, Florida či Havaj. V dalších deseti státech včetně Oregonu, Virginie nebo Iowy pak počet případů stagnuje. Ve zbylých 17 státech, jako jsou New York, New Jersey, Pensylvánie a Maryland, je pak infekce na ústupu.

Spojené státy, kde žije 330 milionů obyvatel, jsou koronavirem nejpostiženější zemí světa. Podle americké Univerzity Johnse Hopkinse se zde nakazilo přes 2,28 milionu lidí, z nichž zhruba 120.000 komplikacím souvisejícím s infekcí podlehlo.