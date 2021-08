Axios: Dezinformace o vakcínách se šíří skrze všechny druhy médií

Napsal to zpravodajský web Axios, podle kterého několik čerstvých studií a článků naznačuje, že covidová "infodemie" spíše než ze selhání jednoho konkrétního média vychází z nedostatku společenské důvěry v klíčové instituce včetně vládních agentur a odborné veřejnosti.

Dosud bylo konvenční uvažování takové, že za míru "váhavosti" ohledně vakcín v USA nesou zodpovědnost především sociální média, konkrétně pak obsah z okrajových a pravicově nakloněných kanálů. Tato úvaha vyústila i v rozmíšky mezi Bílým domem a platformami jako je Facebook, který se cítil nespravedlivě vyčleněný od ostatních. Vědecké studie sice naznačují, že kontakt s internetovými dezinformacemi může u lidí přiživit odpor k očkování, podle expertů je ale těžké konkrétní platformě přisuzovat určitou porci zodpovědnosti. I proto, že lidské chování se složitě spojuje s tou či onou informací, na niž daný člověk narazil.

Sociální média často urychlují šíření dezinformací, ty ale mohou mít původ v televizním vysílání nebo tištěném médiu. Nedávno vydaná studie, o níž informoval list The New York Times (NYT), přináší zjištění, že lokání noviny, televize a rozhlasové stanice často neúmyslně poskytují prostor dezinformacím o vakcínách. Experti deníku řekli, že redakce lokálního zpravodajství jsou náchylnější k vydávání materiálů převzatých z internetu, a to kvůli nedostatku prostředků. "Dezinformace o vakcínách se také objevují na webech, které se tváří jako zpravodajské, ale ve skutečnosti vydávají obsah za úplatu," uvádí NYT.

Podle čerstvé analýzy výzkumného ústavu Annenberg Public Policy Center při Pensylvánské univerzitě je klíčovým motorem nepravd a polopravd o vakcínách televize. Autoři studie dospěli k závěru, že fanoušci konzervativních médií jako Fox News nebo těch ještě vyhraněnějších jako OAN se ve větší míře přiklánějí ke konspiračním teoriím o vakcínách na covid-19.

Vedle klasických sociálních sítí se pak jako útočiště dezinformátorů ukazují i internetové obchody a prodejní platformy, kde není nouze o antivakcinační skupiny a produkty. Společnost Apple minulý týden ze své databáze aplikací App Store stáhla seznamku určenou pro odpůrce vakcín. Kritice čelí také Amazon, který podle některých neudělal dost na omezení prodeje antivakcinační literatury.

Vliv dezinformací posiluje nedostatek důvěry v instituce, které jsou při informování o účinnosti vakcín klíčové, tedy vládní agentury, odborná veřejnost a média. A to je problém, který je větší než kterýkoli jeden informační zdroj. "Ta věc má širší kontext," míní ředitelka Annenberg Public Policy Center Kathleen Jamiesonová. "Důvěryhodnost některých těchto institucí je zpochybňována způsobem, který nám nepomáhá, když těm institucím potřebujeme důvěřovat, aby nás informovaly," řekla Axios.

Jamiesonová připomenula třeba otázky ohledně možné politizace procesů v předních zdravotnických orgánech, jako je Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Jako příklad uvedla spekulace o tom, zda prvotní povolení léčit covid-19 antimalarikem hydroxychlorochin nebylo vydáno pod politickým tlakem. Bílý dům si zase podle zdrojů televize CNN nově stěžuje na zpravodajství celostátních médií o koronavirové variantě delta, které prý vytváří přehnaný obrázek o jejích dopadech.

Jasné je, že polemiky ohledně odporu k vakcínám vyvolávají zcela novou debatu. A to o tom, jak šíření dezinformací ve společnosti předcházet, namísto snahy hlídat obsah na každé platformě, zatímco se problém jenom zhoršuje.