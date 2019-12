Dvě těla po erupci novozélandské sopky se nenašla, patrně je spláchlo moře

Sopka na ostrově White Island vybuchla minulý týden v pondělí krátce po 14:00 místního času (02:00 SEČ). Na neobydleném sopečném ostrově, který je populárním turistickým cílem, tehdy bylo 47 lidí.

Těla dvou pohřešovaných podle zástupce novozélandské policie Mika Clementa zřejmě spláchlo moře při silné bouři, která se nad ostrůvkem White Island v oblasti Bay of Plenty přehnala krátce po erupci sopky na počátku minulého týdne.

Mužské tělo podle Clementa spatřila posádka policejní lodi ve vodě poblíž ostrova dva dny po erupci. Podařilo se jí k němu dostat na několik metrů, kvůli vysokým vlnám ale policisté nedokázali tělo vytáhnout na palubu před tím, než se potopilo.

Pohřešovanou dvojici policie identifikovala jako 40letého novozélandského průvodce a 17letou Australanku.

"Je nám velmi líto, že se nám dosud nepodařilo vrátit (pozůstalým) tato těla," uvedl Clement na tiskové konferenci nedaleko sopečného ostrova. "Trápí nás to, trápí to naše lidi a bude to trápit každého v této komunitě, když se nám to nepodaří," dodal.

Podle Clementa je ještě šance, že se těla objeví. Oceán by je mohl vyplavit na pobřeží. Policisté ale podle něj budou v následujících dnech pátrání postupně tlumit, až přestanou pohřešované hledat úplně. "Budeme muset počkat, až nám matka příroda těla vydá... a to může, a nemusí," dodal policista.