Hasící letoun se zřítil v Austrálii, na místě dopadu byla ohnivá koule

Letoun hasil požár ve státě Nový Jižní Wales v oblasti Snowy Monaro. Smrt posádky potvrdila premiérka státu Gladys Berejiklianová.

"Jediná věc, kterou mám ze zpráv z terénu je, že se letadlo zřítilo a na místě dopadu byla ohnivá koule," sdělil novinářům zástupce hasičů Shane Fitzsimmons. "V této fázi nemáme žádné náznaky toho, co mohlo být příčinou havárie," dodal.

Pobočka kanadské společnosti Coulson Aviation v americkém státě Oregon uvedla v prohlášení, že ztratila jeden z letounů při hašení australských požárů. Po dobu vyšetřování tragédie pozastavila lety svých zbylých letadel v Austrálii.

Dnešní havárií vzrostl na počet mrtvých v důsledku katastrofálních požárů, které vypukly na východním pobřeží Austrálie v září, na 31. Plameny zničily 2600 domů, sežehly území o rozloze větší než má Česká republika a zabily miliony zvířat.

Kvůli zuřícím lesním požárům bylo dnes uzavřeno letiště v metropoli Canbeře. Plameny se v oblasti rozhořely ve středu ráno a silný vítr a teplo situaci zhoršily.

Canberra Airport terminal has not been evacuated. However, arriving and departing flights are affected. Please contact your Airline for up to date information.